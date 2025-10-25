Somit könne frühzeitig darauf hingewirkt werden, dass die Regeln Schweiz-kompatibel seien. Würde das für einmal nicht gelingen, könnte die Schweiz noch immer nein sagen und auf die Übernahme der Regel verzichten. Die EU könnte, sofern sie dadurch objektiv einen Nachteil erfahren würde, Ausgleichsmassnahmen ergreifen, aber diese müssten angemessen sein, «verhältnismässig», wie es korrekt heisse.