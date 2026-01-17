Bei der ersten Volksabstimmung des Jahres 2026 wird gleich über drei Volksinitiativen und ein Bundesgesetz abgestimmt. Entschieden wird über die «Klimafonds-Initiative», die «SRG-Initiative» und die Volksinitiative «Bargeld ist Freiheit». Das Bundesgesetz über die Individualbesteuerung wird dem Volk ebenfalls vorgelegt.
Die «Steuergerechtigkeits-Initiative» will die Individualbesteuerung einführen. Das bedeutet, dass jede Privatperson unabhängig vom Zivilstand für sich selbst die Steuern begleicht. Die GLP befürwortet dies. Die Partei argumentiert mit der Gleichbehandlung: Dass Verheiratete und Unverheiratete nicht gleich besteuert werden, sei stossend. Bezahle jeder und jede die Steuern einzeln, würden vor allem Paare entlastet, die heute von der Heiratsstrafe stark betroffen seien.
(AWP)