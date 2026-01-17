Die «Steuergerechtigkeits-Initiative» will die Individualbesteuerung einführen. Das bedeutet, dass jede Privatperson unabhängig vom Zivilstand für sich selbst die Steuern begleicht. Die GLP befürwortet dies. Die Partei argumentiert mit der Gleichbehandlung: Dass Verheiratete und Unverheiratete nicht gleich besteuert werden, sei stossend. Bezahle jeder und jede die Steuern einzeln, würden vor allem Paare entlastet, die heute von der Heiratsstrafe stark betroffen seien.