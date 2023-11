Mit 142 Nein- gegen null Ja-Stimmen und sechs Enthaltungen fiel das Resultat zur AHV-Initiative der Gewerkschaften am deutlichsten aus. Staatliche Leistungen sollten sich am Bedarf orientieren, schrieb die Partei dazu auf X (vormals Twitter). Die 13.-AHV-Rente würde zum Grossteil an jene ausgeschüttet, die es nicht benötigen. Stattdessen brauche es gezielte Massnahmen für die ärmsten Rentenhaushalte.