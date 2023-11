Der Präsident der Grünliberalen Partei (GLP), Jürg Grossen, hat am Samstag an der Delegiertenversammlung (DV) in Thun BE Selbstkritik an der Partei im Bezug zur Wahlniederlage gefordert. Ausserdem stellte er die Zauberformel des Bundesrats erneut in Frage.

11.11.2023 14:16