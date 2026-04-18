Am 14. Juni entscheidet die Schweizer Stimmbevölkerung über die von der SVP lancierte Volksinitiative «Keine-10-Millionen-Schweiz» sowie über eine Änderung des Zivildienstgesetzes. Erstere will die Zuwanderung aus dem Ausland begrenzen, sodass die ständige Wohnbevölkerung bis 2050 zehn Millionen nicht überschreitet. Die zweite Vorlage zielt darauf ab, den Wechsel von der Armee zum Zivildienst zu erschweren.