Die Paketdienstleiter DPD und GLS wollen bei der Ausser-Haus-Zustellung zusammenarbeiten. Alle bisherigen Paketshops der beiden Firmen sollen künftig auch die Pakete des Konkurrenten versorgen können. Zudem wollen sie gemeinsam betriebene Paketstationen errichten, wie die Firmen mitteilten. In einem ersten Schritt wollen GLS und DPD bis Ende 2025 rund 1000 solcher Stationen aufbauen, in den beiden Folgejahren weitere. Hintergrund sei eine wachsende Nachfrage im Bereich der Ausser-Haus-Zustellung, hiess es. An der Haustür wollen die Firmen aber weiter nur ihre eigenen Pakete zustellen.