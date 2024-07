Die Glückskette hat einen Spendenaufruf für die von den jüngsten Unwettern betroffenen Menschen in der Kantonen Graubünden, Wallis und Tessin gestartet. Dabei konzentriere sich die Hilfe der Glückskette auf die Unterstützung von Privatpersonen in den am stärksten betroffenen Gebieten, teilte die Spendensammelorganisation am Montag mit.