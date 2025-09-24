Merkur steigt wieder in den US-Glücksspielmarkt ein

Gaming Arts hat Lizenzen für zahlreiche Regionen in Nordamerika, was die Firma für Merkur besonders attraktiv macht. «Die Übernahme ist ein zentraler Bestandteil unserer Strategie zum Wiedereintritt in den US-Markt», sagt Merkur-Manager Dominik Raasch. Merkur hatte im Mai die Lizenz für die Produktion und den Vertrieb von Gaming-Produkten in Nevada bekommen, mit der Akquisition von Gaming Arts folgt nun der nächste Schritt auf dem nordamerikanischen Glücksspielmarkt.