Mit diesem europäischen Gütesiegel sei ein verbessertes Diabetesmanagement für Patienten möglich, indem sie KI-gestützt die Überwachung mit der Diabetesmanagement-App mySugr kombinieren können, wie Roche am Dienstag mitteilte.
Der Accu-Check SmartGuide ist derzeit laut den Angaben in 13 Ländern erhältlich und soll bis Ende des Jahres in über 30 Ländern in Europa, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum angeboten werden. Die App stelle einen bedeutenden Fortschritt bei der ganzheitlichen Versorgung für Menschen mit Diabetes dar.
(AWP/cash)