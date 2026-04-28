Kurz nach Handelsbeginn stand sie 5,5 Prozent im Minus und sackte damit in die Nähe ihres bislang tiefsten Niveaus 2026. Seit Jahresbeginn steht damit nun ein kleines Minus. In den vergangenen 12 Monaten hat sie aber zumindest um knapp zwei Drittel verteuert, nachdem vor rund einem Jahr ein mehrjähriges Tief bei unter 19 Euro je Anteilsschein erreicht war. Zuletzt kostete eine Aktie deutlich erholter als zum Handelsstart 37,17 Euro.