Robotaxis des US-Autoriesen General Motors machen inzwischen mehr als 10 000 Fahrten mit Passagieren pro Woche. GM will das Geschäft seiner Roboterauto-Firma Cruise nun zügig ausbauen: Zu den bisher drei US-Städten sollen in den nächsten Monaten zwei bis drei weitere dazukommen. Das neue "Origin"-Robotaxi ohne Lenkrad und Pedale, das heutige umgebaute Modelle ersetzen soll, werde bereits an mehreren Orten im autonomen Betrieb getestet, sagte Cruise-Chef Kyle Vogt am Dienstag.

25.07.2023 19:33