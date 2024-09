Der Goldpreis hat am Mittwoch seine Rekordserie fortgesetzt. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) erreichte an der Rohstoffbörse in London einen Höchststand bei 2.670,57 US-Dollar, bevor er wieder etwas nachgab. Zuletzt notierte das Edelmetall bei 2655 Dollar. Auch in Euro erreichte die Notierung bei 2385,52 Euro ein Rekordhoch.