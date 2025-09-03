Des Weiteren treibt die Anleger die angespannte Haushaltslage in wichtigen Industrieländern um. Zuletzt hatten insbesondere Sorgen bezüglich der hohen Staatsverschuldung Frankreichs stark belastet. Europaweit waren Staatsanleihen deutlich unter Druck geraten. Hintergrund ist die Ankündigung von Premier François Bayrou, im Streit um den von ihm vorgelegten Sparhaushalt an diesem Montag im Parlament die Vertrauensfrage zu stellen. Erwartet wird der Sturz der Mitte-Rechts-Regierung, die in der Nationalversammlung keine Mehrheit hat. In diesem unsicheren Umfeld griffen die Anleger bei Gold zu.