Und diese Zinssenkungsfantasie schwächt den Dollar und gibt damit Gold Rückenwind, ergänzen die Experten des Edelmetallhändlers Heraeus. Hinzu komme die erstarkende Nachfrage nach Gold durch Zentralbanken weltweit - auch, um sich vom Dollar zu diversifizieren. Und gerade mit Blick auf die Zollpolitik der USA könnte dieser Trend anhalten. Insgesamt verstärke die Kombination aus geopolitischen Risiken wie dem Ukraine-Krieg und schwächeren Konjunktursignalen in den USA den «Fluchtreflex» vieler Investoren.