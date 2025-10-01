Am Dienstag war der Goldpreis nach dem hohen Wert am Morgen im Handelsverlauf bis auf rund 3.800 Dollar gefallen, bevor wieder eine Erholung einsetzte. Mit zuletzt 3.865 Dollar kostete eine Feinunze am Mittwochmorgen etwas mehr als am Dienstagabend. Im Vergleich zum Ende vergangener Woche ist das ein Anstieg von etwas mehr als 100 Dollar oder knapp drei Prozent. Grund für das Plus in den vergangenen Tagen ist der «Shutdown» in den USA.