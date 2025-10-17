Noch deutlicher als beim Gold ging es in diesem Jahr mit dem Silberpreis nach oben. Dieser kletterte zum Wochenabschluss ebenfalls auf einen Rekord. Der Preis für eine Silber-Feinunze stieg bis auf 54,47 Dollar und baute damit den Gewinn seit Beginn des Jahres auf 88 Prozent aus. Auch beim Silber setzte aber kurz vor dem Wochenende eine Gegenbewegung ein, und die Notierung fiel am frühen Freitagnachmittag bis auf 53,25 Dollar./jkr/jsl/jha/