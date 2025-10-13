Zuletzt hatte der sich verschärfte Handelskonflikt zwischen den USA und China den Goldpreis beflügelt. Nach der Ankündigung von Präsident Donald Trump, weitere Zölle in Höhe von 100 Prozent gegen chinesische Importe zu erheben, drohte Peking mit Gegenmassnahmen. «Diese Entwicklung hat die Flucht in den sicheren Hafen zusätzlich verstärkt - ebenso wie die anhaltende Unsicherheit durch den US-Regierungsstillstand, der inzwischen mehrere Wochen andauert und wichtige Wirtschaftsdaten verzögert», schreibt Zumpfe. Dass US-Präsident Donald Trump sich zuletzt versöhnlicher zeigte, belastete den Goldpreis nicht.