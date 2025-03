Der Goldpreis hat zum Wochenbeginn weiter zugelegt und damit seine Rekordrally fortgesetzt. Der Preis für das Edelmetall stieg am Montag im frühen Handel bis auf fast 3.112 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm). Damit zog der Preis für eine Feinunze in diesem Jahr bereits ein Fünftel an, nachdem sie sich in den drei Jahren davor bereits um fast die Hälfte verteuert hatte. Neben der Unsicherheit infolge von Kriegen und Konflikten ist einer der Kurstreiber auch die US-Zollpolitik.