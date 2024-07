Gold profitierte vor allem von der Aussicht auf eher früher als später sinkende Leitzinsen in den USA, nachdem sich die Teuerung in den Vereinigten Staaten im Juni spürbar abgeschwächt hatte. Am Montag hatte der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell zudem gesagt, die jüngsten Daten hätten die Zuversicht der Entscheidungsträger gestärkt, dass die Inflation auf das Ziel der Fed auf zwei Prozent zusteuere. Da Gold eine zinslose Anlage ist und mithin keine regelmässigen Erträge abwirft, stützt ein Umfeld mit fallenden Zinsen die Gold-Nachfrage.