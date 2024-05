Unterdessen hat auch das Industriemetall Kupfer einen neuen Rekord erreicht. Der Future für eine Tonne Kupfer stieg in London auf 11 101,50 Dollar. Die Erwartung von Angebotsengpässen hat laut Händlern mehr Finanzinvestoren in den Markt getrieben. Das knappe Angebot an Kupfererz habe Gerüchte über Produktionskürzungen der Kupferhütten angeheizt. Elektrische Fahrzeuge und die Infrastruktur für erneuerbare Energien brauchen in grossem Umfang Kupfer. Die Nachfrage dürfte also hoch bleiben./jsl/men