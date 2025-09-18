Der hohe Juli-Wert und auch die zum Teil sehr hohen US-Goldexporte in den Vormonaten haben mit US-Präsident Donald Trump zu tun. Der Machtwechsel zu Trump führte wegen der grassierenden Unsicherheit zu einer sehr hohen Goldnachfrage in den USA - und dieses Gold musste meist einen Umweg über die Schweiz machen. Denn in der Schweiz sind mehrere grosse Gold-Raffinerien ansässig, die auch Barren in verschiedene Grössen umschmelzen. Das Land ist im Goldhandel quasi eine Drehscheibe.