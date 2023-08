Die US-Investmentbank Goldman Sachs will nach unglücklichen Versuchen im Geschäft mit Normalkunden das Rad noch weiter zurückdrehen. Nachdem Bankchef David Solomon bereits das Online-Kreditgeschäft unter der Marke Greensky zum Verkauf gestellt hat, steht jetzt die Anlageberatung für nicht superreiche Privatkunden auf der Kippe. Derzeit prüft die Bank "Alternativen" für die Sparte, wie sie am Montag per E-Mail mitteilte. Damit rückt das Management weiter von seinen zwischenzeitlichen Bemühungen ab, Goldman Sachs auch zu einer Grossbank für die breite Masse zu machen.

21.08.2023 16:33