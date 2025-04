Die US-Bank Goldman Sachs hat im ersten Quartal dank guter Geschäfte im Aktienhandel überraschend gut abgeschnitten. Die Konzernerträge wuchsen im Jahresvergleich um rund sechs Prozent auf knapp 15,1 Milliarden Dollar (13,3 Mrd Euro), wie die Bank am Montag in New York mitteilte. Unter dem Strich stand ein Überschuss von knapp 4,6 Dollar und damit 17 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Analysten hatten jeweils im Schnitt mit weniger gerechnet. Die Goldman-Sachs-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um gut ein Prozent zu.