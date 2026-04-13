Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat im ersten Quartal trotz eines enttäuschenden Anleihehandels einen überraschend starken Gewinnsprung erzielt. So sanken die Erträge im Handel mit festverzinslichen Papieren, Währungen und Rohstoffen im Jahresvergleich um zehn Prozent auf gut vier Milliarden US-Dollar, wie das Geldhaus am Montag in New York mitteilte. Der Überschuss sprang dank sprudelnder Geschäfte im Investmentbanking jedoch um 18 Prozent auf 5,4 Milliarden Dollar nach oben und übertraf die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.