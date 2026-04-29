Die Nachfrage nach Münzen und Barren legte im ersten Quartal um 42 Prozent auf insgesamt 474 Tonnen zu, besonders Investoren aus Asien griffen hier zu. Hingegen sorgten die hohen Edelmetallpreise für einen Rückgang der absoluten Schmucknachfrage im Umfang von 23 Prozent. Der Wert stieg hingegen dennoch um 31 Prozent an, was auf ein anhaltend positives Sentiment hindeute. «Konsumenten geben also weiterhin viel Geld für Schmuck aus, kaufen aber geringere Mengen aufgrund der hohen Preise», erklärte der Experte.