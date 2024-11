Der Goldpreis ist nach dem Sieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen eingebrochen. An der Börse in London wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) am Mittwochnachmittag bei 2.652 US-Dollar gehandelt. Das sind etwa 91 Dollar weniger als am Vortag und der tiefste Stand seit drei Wochen.