Der Goldpreis hat sich am Montag ein wenig von seinen jüngsten Verlusten erholt. An der Börse in London kostete eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) am Mittag rund 2.594 US-Dollar. Im frühen Handel hatte sie zeitweise noch 2.560 Dollar gekostet. Der Goldpreis liegt jedoch weiter unter seinem am 31. Oktober erreichten Rekordhoch von rund 2.790 Dollar.