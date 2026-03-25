Der Goldpreis sich am Mittwoch weiter vom Einbruch zu Beginn der Woche erholt. Im Mittagshandel wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 4.578 US-Dollar gehandelt und damit etwa 102 Dollar höher als am Vortag. Am Montag hatte die Spekulation auf höhere Zinsen die Nachfrage nach dem gelben Edelmetall, das keine Zinsen abwirft, stark belastet.