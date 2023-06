Der Goldpreis ist am Donnerstag mit der Aussicht auf weiter steigende Zinsen deutlich unter Druck geraten und erstmals seit rund drei Monaten unter 1900 US-Dollar gefallen. Am Nachmittag wurde eine Feinunze des Edelmetalls (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London für 1895 Dollar gehandelt. Das sind etwa zwölf Dollar je Feinunze weniger als am Vortag und der niedrigste Kurs seit Mitte März.

29.06.2023 15:30