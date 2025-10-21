Die Experten von Activtrades begründen die jüngsten Verluste mit positiveren Signale aus Washington mit Blick auf den Handelskonflikt mit China. US-Präsident Donald Trump strebt nach eigenen Worten eine Vereinbarung beim geplanten Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea an. Zudem lasteten die Kursgewinne des Dollar auf den Preisen. Wird er stärker, verteuert sich das in Dollar gehandelte Gold in anderen Währungsräumen. Eine Trendwende erwarteten die Experten jedoch nicht. «Der Weg des geringsten Widerstands scheint jedoch weiterhin nach oben zu führen, da Händler Kursrückgänge weiterhin als Kaufgelegenheiten betrachten», schreibt Activtrades.