Nach den deutlichen Verlusten in der Vorwoche hat der Goldpreis am Montag wieder stark zugelegt. Am frühen Nachmittag wurde die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 3.320 US-Dollar gehandelt. Das Ende April erreichte Rekordhoch bei gut 3.500 Dollar allerdings ist noch ein gutes Stück entfernt.