Anzeichen für Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China haben den Goldpreis zur Wochenmitte belastet. Nach zwei Handelstagen mit deutlichen Gewinnen wurde die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London am Mittwoch zu 3388 US-Dollar gehandelt. In der Nacht war der Preis noch bis auf 3435 Dollar gestiegen. Das Ende April bei gut 3500 Dollar erreichte Rekordhoch bleibt aber in Reichweite.