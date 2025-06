Der Goldpreis ist am Dienstag gefallen und hat an die Verluste vom Vorabend angeknüpft. Die Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und dem Iran sorgte für eine schwächere Nachfrage nach sicheren Ablagehäfen, zu denen auch Gold zählt. Am Nachmittag wurde das Edelmetall an der Börse in London bei 3.326 US-Dollar je Feinunze gehandelt, nachdem der Preis zu Beginn der Woche noch zeitweise bei 3.400 Dollar gestanden hatte.