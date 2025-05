Der Goldpreis ist wegen einer Wende im Handelskonflikt am Donnerstag weiter gefallen. Die Notierung für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) gab am Vormittag auf 3.281 US-Dollar nach. Der Preis war damit etwas niedriger als in der Nacht. Allerdings erholte sich der Goldpreise von zeitweise noch deutlicheren Verlusten. Damit steuert das Gold auf den vierten Handelstag mit einem Verlust zu und entfernt sich auch wieder weiter vom Rekordhoch von Mitte April bei 3.500 Dollar.