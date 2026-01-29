Die Rally bei den Edelmetallen geht mit hohem Tempo weiter - Gold, Silber und auch Kupfer kletterten abermals auf Rekordstände. Der Preis für eine Feinunze Gold stieg in der Nacht auf Donnerstag erstmals über die Marke von 5500 Dollar. In der Spitze kostete die Feinunze 5,588,71 Dollar und damit über drei Prozent mehr als am späten Mittwochabend.