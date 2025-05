Der Goldpreis ist am Freitag wegen zunehmender Sorgen über die US-Verschuldung deutlich gestiegen. Nachdem die Notierung für eine Feinunze (31,1 Gramm) in der vergangenen Nacht über 3.300 US-Dollar gestiegen war, ging es im Vormittagshandel bis auf 3.334 Dollar nach oben. Das sind etwa 39 Dollar mehr als am Vortag. Im Verlauf der Handelswoche hat sich das Edelmetall um mehr als 100 Dollar je Unze verteuert.