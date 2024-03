Die Rekordjagd von Gold geht weiter. Am Freitag markierte der Preis für das gelbe Edelmetall den vierten Tag in Folge einen historischen Höchststand. Eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) kostete an der Börse in London in der Spitze 2185 US-Dollar und damit so viel wie nie zuvor. Der Rekord vom Vortag wurde um etwa 21 Dollar übertroffen.

08.03.2024 15:37