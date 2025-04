Am Mittwoch drehte sich wieder die Stimmung und Gold war wegen der von Trump ausgelösten Turbulenzen an den Finanzmärkten wieder als sicherer Hafen gefragt. Mit dem Niveau vom Donnerstag verteuerte sich Gold in diesem Jahr bereits um fast ein Fünftel, nachdem der Preis für das Edelmetall in den drei Jahren davor um fast die Hälfte gestiegen war.