Auch Silber konnte zuletzt von diesem Trend profitieren. So verteuerte sich die Feinunze Silber in diesem Jahr sogar um 120 Prozent und damit noch mal deutlich mehr als Gold. Der Preis für eine Silber-Feinunze war erst am Freitag auf das Rekordhoch von knapp 64,66 Dollar gestiegen, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten und der Kurs ins Minus drehte.