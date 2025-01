Der Goldpreis hat sich am Mittwoch nach dem Kursanstieg der vergangenen beiden Handelstage stabil gehalten. Im Mittagshandel wurde an der Börse in London für eine Feinunze (31,1 Gramm) 2,650 US-Dollar gezahlt und damit etwa so viel wie am Vortag. In Euro gerechnet lag der Kurs bei 2.575 Euro für eine Unze.