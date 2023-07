Die deutlich sinkenden Renditen an den Anleihemärkten haben den Goldpreis am Dienstag angetrieben. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) stieg an der Rohstoffbörse in London bis auf gut 1984 US-Dollar. Dies war der höchste Stand seit Ende Mai. Seit dem Zwischentief Ende Juni ist der Preis um mehr als 90 Dollar gestiegen.

18.07.2023 17:52