Der Goldpreis hat am Donnerstag den dritten Tag in Folge zugelegt und ist bis knapp unter das Rekordhoch gestiegen. Ein wesentlicher Treiber bleibt die Sorg vor den Folgen der aggressiven Zollpolitik der neuen US-Regierung. Am Morgen wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 2.938 US-Dollar gehandelt und damit etwa drei Dollar höher als am Vortag. Damit liegt der Kurs nur knapp unter dem Rekordhoch, das Ende Februar bei gut 2.956 Dollar erreicht worden war.