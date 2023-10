Der Goldpreis ist am Mittwoch mit der Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten weiter in Richtung der Marke von 2000 US-Dollar gestiegen. Am Morgen wurde eine Feinunze (31,1 Gramm) Gold an der Börse in London bei 1942 Dollar gehandelt. Das sind etwa 14 Dollar mehr als am Vortag und der höchste Stand seit vier Wochen.

18.10.2023 09:48