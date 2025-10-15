In Euro gerechnet verpasste der Goldpreis nur knapp eine weitere Rekordmarke, nachdem die Notierung am Dienstag bis auf 3.608 Euro gestiegen war und damit so hoch wie noch nie. Zeitgleich zur Rekordjagd am Goldmarkt befindet sich auch der Preis für Silber im Höhenflug. Allerdings notierte Silber am Morgen ebenfalls knapp unter dem Rekordhoch, das zuletzt am Dienstag bei 53,54 Dollar je Unze erreicht worden war. Silber hat sich seit Beginn des Jahres um mittlerweile fast 80 Prozent verteuert./jkr/stk
(AWP)