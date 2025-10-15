Die Rekordjagd beim Goldpreis geht ungebremst weiter: Am Mittwoch erreichte die Notierung den dritten Handelstag in Folge einen Höchstwert. Am Morgen wurde Gold an der Börse in London bei 4.193 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm) gehandelt und damit so hoch wie noch nie. Seit Anfang September befindet sich der Goldpreis im Höhenflug, zuletzt angetrieben unter anderem durch die Sorge vor den Folgen einer Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China und der zunehmenden Spekulation auf eine weitere Zinssenkung in den USA. In dieser Zeit hat das Edelmetall 23 Prozent an Wert gewonnen. Seit Beginn des Jahres gibt es einen Wertzuwachs von mittlerweile 60 Prozent.