Die Rekordjagd beim Goldpreis geht ungebremst weiter: Am Mittwoch erreichte die Notierung den dritten Handelstag in Folge einen Höchstwert. Am Vormittag kostete Gold an der Börse in London 4.218 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm) und damit so viel wie noch nie. In Euro gerechnet erreichte der Preis ebenfalls eine weitere Rekordmarke, bei 3.624 Euro. Seit Anfang September befindet sich der Goldpreis im Höhenflug, zuletzt angetrieben durch die zunehmende Spekulation auf eine weitere Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed. Gegen Mittag wurde der Goldpreis allerdings wieder etwas tiefer bei 4.190 Dollar gehandelt.