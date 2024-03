Der Goldpreis setzt seinen Höhenflug fort. Am Mittwoch kostete eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bis zu 2149 US-Dollar und damit so viel wie noch nie. Der historische Höchststand vom Vortag wurde um etwa acht Dollar übertroffen. In Euro bewegte sich der Goldpreis zur Wochenmitte in der Nähe seines Rekordhochs vom Dienstag bei 1974 Euro.

06.03.2024 17:28