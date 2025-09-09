Der Goldpreis hat am Dienstag den dritten Handelstag in Folge einen Höchststand erreicht. Marktbeobachter verwiesen auf einen Angriff Israels auf die Führungsspitze der islamistischen Hamas und einem damit verbundenen Anstieg geopolitischer Risiken im Nahen Osten. Am Dienstagnachmittag stieg der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bis auf 3.674,27 US-Dollar und damit so hoch wie noch nie. Auch in Euro erreichte die Notierung ein weiteres Rekordhoch bei 3.127 Euro.