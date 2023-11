Der Goldpreis hat am Dienstag kräftig zugelegt und ist über die Marke von 2000 US-Dollar gesprungen. Am späten Nachmittag wurde an der Börse in London eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) des Edelmetalls bei 2005 US-Dollar gehandelt. Das sind 27 Dollar mehr als am Vortag und der höchste Stand seit Ende Oktober.

21.11.2023 17:16