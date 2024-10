Der Goldpreis hat seinen Höhenflug fortgesetzt und erreichte am Freitag ein weiteres Rekordhoch. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) überwand erstmals die Marke von 2700 US-Dollar und kostete am Morgen an der Börse in London zeitweise 2714 Dollar. Der Preis für Gold zieht seit Monaten stark an und wird vor allem durch Spekulationen auf sinkende Zinsen angetrieben. Zuletzt verstärkte aber auch die Unsicherheit über den Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen die Nachfrage nach dem «sicheren Anlagehafen» Gold.