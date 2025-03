Die Sorge vor den Folgen der aggressiven US-Zollpolitik befeuert die Rekordjagd beim Goldpreis weiter. Am Montag ist die Notierung für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London erstmals über 3.100 US-Dollar gestiegen. Im Vormittagshandel wurden zeitweise knapp 3.128 Dollar gezahlt und damit so viel wie noch nie. Auch in Euro gerechnet, erreichte der Preis am Montag ein weiteres Rekordhoch bei 2.889 Euro je Unze.